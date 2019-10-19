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3 حقائق جوهرية ظهرت في حوار جدة

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كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، عن ثلاث حقائق جوهرية في حوار جدة الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية .

وقال الجعدي في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” رصدها “المشهد العربي”: بيٌن حوار جدة ثلاث حقائق جوهرية ظهرت على السطح “.

وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن هذه الحقائق تمثلت فيما يلي: 

١- “أن الشرعية بقضها وقضيضها تحت هيمنة حزب الإخونج ويسيطر على كل قراراتها “.

2- “أن حزب الإخونج يقف وراء كل الانكسارات والفشل طوال خمس سنوات” .

٣-  “أن المجلس الانتقالي أكثر حرصا على شرعية الرئيس هادي وعلى جهود التحالف العربي”.

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المشهد العربي

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