أشاد ‏رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، بثقة المجلس الانتقالي الجنوبي وقوته، تزامنا مع توجه الوفد إلى الرياض لاستكمال المحادثات الثنائية، قائلا: “وجوه كلها ثقة بالنفس”.

وكتب بن فريد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “يكفينا فخرا أنه أول وفد جنوبي خالص ١٠٠% منذ احتلال الجنوب عام ١٩٩٤م”.

وتابع: “ذهب ليفاوض على قضيتنا في عاصمة القرار العربي الرياض”، مضيفا: “نلنا ثقة التحالف العربي ضمن المشروع العربي الكبير المتعلق بالأمن العربي”.

واستطرد: “نعلم أن الطريق سيكون مليء بالتحديات ونحن أهل لها بعون الله”.

وتوجه الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه اللحظات من الساعات الاولى ليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض والوفد المرافق له، لاستكمال المحادثات الثنائية التي ترعاها المملكة العربية السعودية.