يد العدالة ستطالهم وسيحاسبون على جرائمهم

شن المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، هجومًا حادًا على قيادات حكومة الشرعية في اليمن، منوهًا إلى أنهم سيحاسبون على كل أفعالهم وفسادهم وجرائمهم.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “أبلغوهم أن يد العدالة ستطالهم و إن تحصنوا بقرار من مجلس الأمن حتى إذا عاشوا كلاجئين.

وتابع: “سيحاسبون على كل قطرة دم نزفت وعلى كل نفس أُزهقت وعلى آلام كل مريض لم يجد ما يخفف ألمه و على كل طفل بات يطويه الجوع و صفحة طويلة من الجرائم”.

واختتم: “أما فسادهم فتلك حكاية لا تتسع لها صفحات التواصل”.