اخبار اليمن

يجب تسوية الخلافات باليمن سلمياً

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قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن مواصلة تهيئة الظروف يمكن جميع الأطراف في اليمن من تخفيف حدة التوترات.

وأضاف جيون أن الوضع في اليمن اتخذ منعطفاً معقداً، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد التوترات.

ولفت إلى أنه يجب أن يسفر الحوار البناء بين كافة الأطراف عن نتائج إيجابية خلال أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن الصين تحث جميع الأطراف على تسوية خلافات اليمنيين عبر المفاوضات السلمية وغيرها من الوسائل السياسية.

وشدد على أن اتفاق ستوكهولم كان نتيجة مهمة لعملية الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة، وأن الاتفاق ساهم في وقف إطلاق النار الشامل في منطقة الحديدة.

وأوضح أنه يتطلع إلى أن تواصل الأطراف اليمنية المشاورات بشأن القضايا التي من بينها تبادل الأسرى، وأن تحقق تقدماً خلال وقت قريب.

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المشهد العربي

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