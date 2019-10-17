وكيل الخارجية الأمريكية يبحث في الإمارات والسعودية الأزمة اليمنية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية “ديفيد هيل” ، اجتماعات مع مسئوليين إماراتيين وسعوديين لبحث الأزمة اليمنية،

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أن ديفيد هيل بحث على مدار اليومين الماضيين، الأزمة اليمنية مع المسئولين الإماراتيين في أبو ظبي والمسؤولين السعوديين في الرياض.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن ديفيد هيل” سافر إلى الإمارات العربية المتحدة، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسئولين كبار في الحكومة.

وأشارت إلى، أن هيل ناقش مع نظرائه الإماراتيين الأزمة اليمنية، وسبل تعزيز الحل السياسي للصراع الدائر هناك.

وخلال زيارة هيل للإمارات، طبقا لتصريحات أورتاغوس، فإنه اجتمع مع مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش.

وأعرب هيل خلال اللقاءات ،عن تضامن الولايات المتحدة مع الإمارات ضد التهديدات الإيرانية، موضحاً عزم الإدارة الأمريكية ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج.

ومن الإمارات إلى السعودية، قالت أورتاغوس، أن هيل بحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.