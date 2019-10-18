وفد برنامج الغذاء العالمي يغادر الدريهمي بعد توزيع المساعدات

أكد نائب ممثل برنامج الغذاء العالمي علي رضا قرشي، أن البرنامج تمكن من توصيل المساعدات الإنسانية التي تتضمن بعض الأدوية للنساء والأطفال والأشخاص المحتاجين في الدريهمي.

وقال قرشي إن الوفد غادر المدينة اليوم بعد توزيع المساعدات بشكل فعلي على الأسر.

ولفت إلى أن البرنامج التقى ببعض الأسر والمواطنين الذين تعرضوا لبعض الأمراض.

ولفت إلى أن البرنامج واجه كثيراً من التحديات والمشاكل من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحاصرة المتواجدة داخل مركز المدينة.