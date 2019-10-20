اخبار اليمن

وزير الصحة الحوثي يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل

0 2 أقل من دقيقة

المشهد العربي ـ خاص:

اقتحم وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها طه المتوكل، مستشفى خاص في صنعاء وهدد بسحل مديره.

وقالت مصادر طبية لـ”المشهد العربي”، إن وزير الصحة الحوثي طه المتوكل اقتحم مع مرافقيه المسلحين المستشفى اليمني الألماني بعد اعتذار المستشفى عن استقبال مزيد من الجرحى الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن المستشفى أبلغ مؤسسة الجرحى التابعة للحوثيين بعدم قدرتهم على استقبال مزيد من الجرحى لعدم توفر سرائر، غير أن وزير الصحة الحوثي رد باقتحام المستشفى وتهديد مدير المستشفى والقائمين عليه بالسحل في حال رفضهم استقبال الجرحى الذين أسماهم بـ “المجاهدين”.

ولفتت إلى أن المتوكل اعتبر عدم استقبال جرحى الحوثيين بأنه نوع من أنواع “العدوان”، وأنه لن يتساهل مع ذلك.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تفرض على المستشفيات الخاصة معالجة جرحاهم بشكل مجاني.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق حملة التقصي الحشري لنواقل الضنك بالعاصمة عدن (صور)

إطلاق حملة التقصي الحشري لنواقل الضنك بالعاصمة عدن (صور)

منذ 12 دقيقة
Photo of المقاومة الجنوبية بشبوة تنفذ عمليات نوعية ضد مليشيا الإخوان (فيديوجراف)

المقاومة الجنوبية بشبوة تنفذ عمليات نوعية ضد مليشيا الإخوان (فيديوجراف)

منذ 14 دقيقة
Photo of الانتقالي أثبت أن قضية الجنوب أساس استقرار المنطقة

الانتقالي أثبت أن قضية الجنوب أساس استقرار المنطقة

منذ 20 دقيقة
Photo of استقرار نسبي في أسعار الريال مساء اليوم الأحد بعد انخفاض ملحوظ

استقرار نسبي في أسعار الريال مساء اليوم الأحد بعد انخفاض ملحوظ

منذ 37 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق