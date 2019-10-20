وزير الصحة الحوثي يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل

المشهد العربي ـ خاص:

اقتحم وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها طه المتوكل، مستشفى خاص في صنعاء وهدد بسحل مديره.

وقالت مصادر طبية لـ”المشهد العربي”، إن وزير الصحة الحوثي طه المتوكل اقتحم مع مرافقيه المسلحين المستشفى اليمني الألماني بعد اعتذار المستشفى عن استقبال مزيد من الجرحى الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن المستشفى أبلغ مؤسسة الجرحى التابعة للحوثيين بعدم قدرتهم على استقبال مزيد من الجرحى لعدم توفر سرائر، غير أن وزير الصحة الحوثي رد باقتحام المستشفى وتهديد مدير المستشفى والقائمين عليه بالسحل في حال رفضهم استقبال الجرحى الذين أسماهم بـ “المجاهدين”.

ولفتت إلى أن المتوكل اعتبر عدم استقبال جرحى الحوثيين بأنه نوع من أنواع “العدوان”، وأنه لن يتساهل مع ذلك.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تفرض على المستشفيات الخاصة معالجة جرحاهم بشكل مجاني.