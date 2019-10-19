قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، إن وحدة الصف الجنوبي تزعج دعاة التفكك والتشرذم، مشيرًا إلى أن الصفعات تعددت على وجوههم.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “دعاة التفكك والتشرذم وخلق الإضطرابات كثر كما هي أدواتهم كثيرة.. وحدة الصف الجنوبي تزعجهم، وتهدد مضاجعهم.. تعددت الصفعات على وجوههم، لكنهم لم يتعضوا، أو هكذا طلب منهم” – في إشارة إلى وزير النقل بحكومة الشرعية اليمنية صالح الجبواني ووزير الداخلية أحمد الميسري-.