اخبار اليمن

وحدة الصف الجنوبي تزعج دعاة التفكك والتشرذم

0 4 أقل من دقيقة

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، إن وحدة الصف الجنوبي تزعج دعاة التفكك والتشرذم، مشيرًا إلى أن الصفعات تعددت على وجوههم.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “دعاة التفكك والتشرذم وخلق الإضطرابات كثر كما هي أدواتهم كثيرة.. وحدة الصف الجنوبي تزعجهم، وتهدد مضاجعهم.. تعددت الصفعات على وجوههم، لكنهم لم يتعضوا، أو هكذا طلب منهم” – في إشارة إلى وزير النقل بحكومة الشرعية اليمنية صالح الجبواني ووزير الداخلية أحمد الميسري-.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of بدعم سعودي.. إجراء 64 عملية تخصصية لمرضى العيون في المكلا (صور)

بدعم سعودي.. إجراء 64 عملية تخصصية لمرضى العيون في المكلا (صور)

منذ 18 دقيقة
Photo of دعم إماراتي جديد لقطاع الصحة بالعاصمة عدن (صور)

دعم إماراتي جديد لقطاع الصحة بالعاصمة عدن (صور)

منذ 28 دقيقة
Photo of أبرز عناوين النشرة الإخبارية لأحداث اليوم السبت

أبرز عناوين النشرة الإخبارية لأحداث اليوم السبت

منذ 30 دقيقة
Photo of بإشراف الأمم المتحدة.. بدء تثبيت ونشر ضباط الارتباط بالحديدة (فيديو)

بإشراف الأمم المتحدة.. بدء تثبيت ونشر ضباط الارتباط بالحديدة (فيديو)

منذ 59 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق