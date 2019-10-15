واهم من يظن أن ‎الإمارات سترحل عن الجنوب

رد الناشط السياسي، ياسر اليافعي، على كل من يطالب برحيل دولة الإمارات من الجنوب، بعد ما قدمته من تضحيات وجهود لتحريره.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها ‏المشهد العربي: “واهم جداً من يظن أن ‎الإمارات سترحل عن الجنوب”.

وأكد أن “الإمارات ستظل داعمه لأبناء الجنوب سياسياً وعسكرياً وتنموياً”.

وأضاف: “الحقيقة أن ‎السعودية نجحت في التخلص من الفاسدين والاخوان بأقل كلفة ممكنة بالتعاون مع الامارات وبطريقة ذكية، من خلال حوار جدة وستوجهم إلى قتال الحوثي غصباً عنهم”.