هيئات الانتقالي تصدر عددا من التوصيات لرفع مستوى عملها في بريطانيا

أصدر مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في المملكة المتحدة، عددا من التوصيات والخطط والبرامج لتفعيل العمل وتطويره، واستكمال الهياكل التنظيمية والإدارية للمجلس الانتقالي في بريطانيا للرفع من مستوى عملها للتعامل مع تحديات المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لهيئات المجلس في المملكة المتحدة والذي عقد اليوم السبت في مدينة ليفربول.

حضر الاجتماع رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية الدكتور عيدروس النقيب ورئيس مكتب بريطانيا الدكتور صالح محسن الحاج، وأعضاء المكتب والإدارة والهيئة الاستشارية ورؤساء وأعضاء منسقيات المجلس وأعضاء الجمعية العمومية من جميع المدن والمقاطعات البريطانية.

وحيا المجتمعون الذكرى الـ٥٦ لثورة ١٤ أكتوبر وتضحيات الشعب الجنوبي العظيم وقوافل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن رفعة وكرامة الوطن وما تمثله تلك التضحيات لشعبنا الجنوبي اليوم في نضاله ضد المحتل الحوثي الاخونجي اليمني.

وكُرّس الاجتماع لتقييم أعمال ونشاطات المكتب والمنسقيات في بريطانيا، ووضع الخطط والبرامج لتطوير العمل نحو الوصول لصناع القرار في الحكومة البريطانية وإيصال صوت الشعب الجنوبي إليهم، وبناء وعي لدى الرأي العام في المملكة المتحدة لمناصرة القضية الوطنية الجنوبية.