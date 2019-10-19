اخبار اليمن

هلال الإمارات يقدم مساعدات لدار المسنين بعدن (صور)

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قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية لقاطني دار العجزة والمسنين بعدن.

وتتضمن المساعدات سلل غذائية وكراسي وغيرها من المواد، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن وعدد من المحافظات المحررة .

بدورهم عبر عدد من قاطني دار المسنين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا الدعم.

فيما نفذ ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي، زيارات متعددة لدار المسنين خلال الأشهر الماضية للاطمئنان على القاطنين فيه وتقديم المساعدات لهم.

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المشهد العربي

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