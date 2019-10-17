اخبار اليمن

هكذا تمارس مليشيات الإخوان حقدها على مجتمعاتها

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شنّ الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.
وكتب لقور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لم نرى عبر كل الصراعات التي شهدتها هذه البلاد أكثر حقدا على مجتمعهم مثل الجماعات الاخوانية”.
وتابع: “أما حقدهم على من يخالفهم سياسيا وفكريا فذلك قصة أعظم”.
وأضاف: “ممارسة التدمير الاجتماعي للخصم وإشاعة القصص الكاذبة ليست إلا تفصيل بسيط في ممارسة حقدهم”.
واستطرد: “ممارستهم للقتل والتعذيب رسالة وصلت في شبوة”.

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المشهد العربي

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