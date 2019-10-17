اخبار اليمن
هكذا تمارس مليشيات الإخوان حقدها على مجتمعاتها
شنّ الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.
وكتب لقور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “لم نرى عبر كل الصراعات التي شهدتها هذه البلاد أكثر حقدا على مجتمعهم مثل الجماعات الاخوانية”.
وتابع: “أما حقدهم على من يخالفهم سياسيا وفكريا فذلك قصة أعظم”.
وأضاف: “ممارسة التدمير الاجتماعي للخصم وإشاعة القصص الكاذبة ليست إلا تفصيل بسيط في ممارسة حقدهم”.
واستطرد: “ممارستهم للقتل والتعذيب رسالة وصلت في شبوة”.