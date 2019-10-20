هذا ما قدمه الجنوب مقابل شروط الشرعية

وضع رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، مقارنة بين ما قدمه أبناء الجنوب من تضحيات خلال فترة تواجد وفد المجلس في جدة، وما تقدمه حكومة الشرعية من شروط.

وكتب بن فريد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏قدم الجنوب فقط خلال فترة تواجد وفد الإنتقالي في المملكة تلبية للدعوة الكريمة من القيادة السعودية مالايقل عن ٣٠٠ شهيد في المواجهة مع الحوثي فيما قدمت الشرعية ٣٠٠ شرط غير منطقي للوصول لاتفاق توحيد الجهود”.

وتابع: “هذا عبث يجب أن يتوقف وليتم الإعتماد على الجنوب وتسليحه لمواجهة الحوثي وكفى”.