هجوم المكلا لن يثني “الانتقالي” عن التمسك بقضية الجنوبيين

أكد الكاتب الصحفي أسامة بن فائض، اليوم، أن الهجوم الذي استهدف مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة المكلا -مساء الأمس- سيزيدهم عزم وإصرار على التمسك بقضية الشعب الجنوبي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما فعله الإرهابيين المسلحين من هجوم يستهدف مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة المكلا، مساء الأمس، لن يثني القيادة بل سيزيدهم عزم وإصرار على التمسك بقضية الشعب الجنوبي. لن يكسر عزيمة المخلصين هجوم أو آخر، والعملية لاتستهدف الانتقالي فقط بل تستهدف حضرموت وأمنها. تضامننا مع القيادة”.

وكانت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أدانت، أمس الثلاثاء، الهجوم الغادر والجبان الذي تعرض له مقر المجلس بمحافظة حضرموت والموجود في مدينة المكلا، والذي قامت به مجموعة مسلحة، كانوا على متن سياراتين، مساء اليوم.

وطالب المجلس الانتقالي في بيانه السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين، وعدم تركهم يهربون من العقاب.