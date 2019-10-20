أكد الناشط السياسي، ياسر اليافعي، أن الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، مسيطر عليه من قبل مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏بينما المؤتمر الشعبي العام جناح هادي رحب بالإفراج عن المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة، طلع المؤتمر الشعبي العام الموجود في صنعاء أكثر وفاء لعفاش وأدان الإفراج عن المتهمين وعلق أعماله في حكومة الحوثيين”.

وتابع: “لذلك نقول هادي مسيطر عليه من قبل حزب الإصلاح”.