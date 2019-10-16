“هؤلاء هم جنود علي محسن”.. لقور يفضح إرهاب الشرعية (فيديو)

نشر المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، مقطع فيديو يكشف علاقة حكومة الشرعية اليمن بتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “نعم كسبت القاعدة من مأرب و البيضاء وسيئون معركتها ضد النخبة في شبوة بعدما تحالفت مع قوات حكومة المنفى اليمنية.. نعم حاولوا الوصول إلى عدن لإحتلالها بنفس العصابات الإرهابية، لكن بفضل صمود القوات الجنوبية ودعم التحالف تم دحرهم إلى خارج وادي بنا في أبين.. هؤلاء هم جنود علي محسن”.

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