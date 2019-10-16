اخبار اليمن

“هؤلاء هم جنود علي محسن”.. لقور يفضح إرهاب الشرعية (فيديو)

0 1 أقل من دقيقة

نشر المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، مقطع فيديو يكشف علاقة حكومة الشرعية اليمن بتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “نعم كسبت القاعدة من مأرب و البيضاء وسيئون معركتها ضد النخبة في شبوة بعدما تحالفت مع قوات حكومة المنفى اليمنية.. نعم حاولوا الوصول إلى عدن لإحتلالها بنفس العصابات الإرهابية، لكن بفضل صمود القوات الجنوبية ودعم التحالف تم دحرهم إلى خارج وادي بنا في أبين.. هؤلاء هم جنود علي محسن”.

انقر هنا للمشاهدة

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of انتقالي المهرة ينظم حفلاً جماهيرياً بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر

انتقالي المهرة ينظم حفلاً جماهيرياً بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر

منذ 24 دقيقة
Photo of الشرعية عصابة ولن تلتزم بشئ إذا وقعت على اتفاقات

الشرعية عصابة ولن تلتزم بشئ إذا وقعت على اتفاقات

منذ 26 دقيقة
Photo of وكيل الخارجية الأمريكية يبحث في الإمارات والسعودية الأزمة اليمنية

وكيل الخارجية الأمريكية يبحث في الإمارات والسعودية الأزمة اليمنية

منذ 60 دقيقة
Photo of بالتفاصيل..رئيس الصليب الأحمر يطرح مبادرة جديدة على الحوثيين

بالتفاصيل..رئيس الصليب الأحمر يطرح مبادرة جديدة على الحوثيين

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق