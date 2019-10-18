اخبار اليمن

نقابة عمال النفط بشبوة تدعو الموظفين لحضور اجتماعها العاجل الثلاثاء

0 2 أقل من دقيقة

دعت نقابة عمال شركة النفط فرع شبوة، كافة موظفي الفرع لحضور الاجتماع المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي الاجتماع من أجل مناقشة القضايا التي تهم الموظفين واتخاذ ما يلزم لحلها وأبرزها توقيف بعض موظفي الفرع والتهجم عليهم.

وقال بيان النقابة إنه جرى توقيف مستحقات بعض الموظفين لأسباب حزبية ومناطقية لا تخدم العمل.

وأكد بيان النقابة أنه يتم صرف مستحقات الموظفين من حساب التسويق التجاري والمحلي، بحيث يجرى صرف مبلغ وقدرة 70 ألف ريال في عيد الفطر و40 ألف ريال في عيد الأضحى فقط.

وشدد على أنه لا يتم صرف بدل مواصلات أسوة بالفروع الأخرى، وكذلك اختزال الأنظمة والقوانين في بعض الأعمال من قبل الإدارة وتجاوز الأقسام المتخصصة.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of انقطاع الكهرباء يهدد بتوقف عمليات مستشفى ردفان

انقطاع الكهرباء يهدد بتوقف عمليات مستشفى ردفان

منذ 7 دقائق
Photo of مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً السبت 19 أكتوبر 2019

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً السبت 19 أكتوبر 2019

منذ 16 دقيقة
Photo of سحب خفيفة في أجواء وادي حضرموت

سحب خفيفة في أجواء وادي حضرموت

منذ 38 دقيقة
Photo of مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة بالدريهمي

مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة بالدريهمي

منذ 60 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق