نقابة عمال النفط بشبوة تدعو الموظفين لحضور اجتماعها العاجل الثلاثاء

دعت نقابة عمال شركة النفط فرع شبوة، كافة موظفي الفرع لحضور الاجتماع المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي الاجتماع من أجل مناقشة القضايا التي تهم الموظفين واتخاذ ما يلزم لحلها وأبرزها توقيف بعض موظفي الفرع والتهجم عليهم.

وقال بيان النقابة إنه جرى توقيف مستحقات بعض الموظفين لأسباب حزبية ومناطقية لا تخدم العمل.

وأكد بيان النقابة أنه يتم صرف مستحقات الموظفين من حساب التسويق التجاري والمحلي، بحيث يجرى صرف مبلغ وقدرة 70 ألف ريال في عيد الفطر و40 ألف ريال في عيد الأضحى فقط.

وشدد على أنه لا يتم صرف بدل مواصلات أسوة بالفروع الأخرى، وكذلك اختزال الأنظمة والقوانين في بعض الأعمال من قبل الإدارة وتجاوز الأقسام المتخصصة.