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نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في الاعتداء على مصور بالمهرة

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عبرت نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرض له المصور “عبدالله محمد كلشات” من قبل مجاميع مسلحة أثناء تغطيته لفعالية بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة صباح اليوم السبت .
وأشارت إلى أن تلك المجاميع قامت بالتهجم على الزميل “كلشات” والاعتداء عليه بالضرب ، أثناء تغطيته وقفة احتجاجية ترفض انعقاد فعالية ما يسمى بمجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي بالمهرة، ولم تكتف بذلك بل حاولت نهب أداة التصوير التي يحملها.
وأكد فرع النقابة بحضرموت وشبوة والمهرة تضامنه الكامل مع الزميل “عبدالله كلشات” و كل الصحفيين والإعلاميين الذين يعانون من الاعتداءات و التهجم أثناء أدائهم لمهامهم الصحفية.
وطالب فرع النقابة السلطة المحلية بمحافظة المهرة التحقيق في الواقعة ومعاقبة الجناة، وإيقاف المضايقات التي قد بتعرض لها الزميل “كلشات”وتوفير الحماية المطلوبة له.
كما جدد فرع النقابة مطالبته المتكررة لكافة الأطراف بالكف عن استهداف الزملاء الصحفيين والإعلاميين أو إقحامهم في الصراعات والخلافات.

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المشهد العربي

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