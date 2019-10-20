نزع 2482 لغما خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر في اليمن

أعلنت الفرق الهندسية للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، اليوم الأحد، نزع 2482 لغماً وذخيرةً غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من 5 محافظات.

وأكدت الفرق الهندسية تمكنها خلال الأسبوع الماضي من نزع 683 لغماً مضادا للدبابات و13 لغماً مضادا للأفراد، و1683 ذخيرة غير منفجرة، و103 عبوات ناسفة من محافظات شبوة ومأرب والجوف وتعز ولحج”.

وأضافت: “بلغ إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ بداية أكتوبر الجاري وحتى 18 منه، 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة”.

وارتفع ما نزعته فرق (مسام) منذ انطلاق المشروع وحتى 18 أكتوبر الجاري، إلى 96.649 لغماً”.