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نحن في أشد قوة مقارنة بالماضي
حذر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، من أي محاولة من حكومة الشرعية لإثارة الفوضى والحروب في الجنوب.
وكتب بن عطية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “الأرض معنا والشعب معنا والسلاح معنا”.
وتابع: ” إن أرادوها فوضى وحروب لا نهاية لها فلتكن وهم الخاسرين وفي نهاية المطاف سيتحرر شعب الجنوب”.
وأكد: “نحن في أشد قوة مقارنة بالماضي والعدو مشرد متناحر أكله الفساد وهو في أدنى ضعف مقارنة بالماضي عندما كنا نهزه سلميا ومعه الجيوش الجرارة والعالم يسانده”.