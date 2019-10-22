حذر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، من أي محاولة من حكومة الشرعية لإثارة الفوضى والحروب في الجنوب.

وكتب بن عطية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر‏، تابعها المشهد العربي: “‏الأرض معنا والشعب معنا والسلاح معنا”.

وتابع: ” إن أرادوها فوضى وحروب لا نهاية لها فلتكن وهم الخاسرين وفي نهاية المطاف سيتحرر شعب الجنوب”.

وأكد: “نحن في أشد قوة مقارنة بالماضي والعدو مشرد متناحر أكله الفساد وهو في أدنى ضعف مقارنة بالماضي عندما كنا نهزه سلميا ومعه الجيوش الجرارة والعالم يسانده”.