مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً السبت 19 أكتوبر 2019
ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً السبت الموافق 19 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة : 607.
خط الرحلة : القاهرة- سيئون.
الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة)، الوصول: 06:30 صباحا.
رقم الرحلة : 644.
خط الرحلة : سيئون- عمان.
الإقلاع : 07:45 صباحا. ، الوصول : 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة : 645.
خط الرحلة : عمان- سيئون.
الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) ، الوصول : 15:15 عصرا.
خط الرحلة : سيئون- القاهرة.
الإقلاع :16:00 مساء . ، الوصول: 18:45 مساء .
رقم الرحلة : 601.
خط الرحلة : القاهرة- عـدن.
الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) الوصول : 07:00 صباحا.
رقم الرحلة : 506.
خط الرحلة : عـدن- جده.
الإقلاع : 08:30 صباحا. ، الوصول : 10:30 صباحا.
رقم الرحلة : 507.
خط الرحلة : جده- عـدن.
الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جده)، الوصول : 14:00 ظهرا.
رقم الرحلة : 600.
خط الرحلة : عدن- القاهرة.
الإقلاع :15:00 عصرا.، الوصول: 17:30 مساء .