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مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً السبت 19 أكتوبر 2019

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ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً السبت الموافق 19 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة : 607.

خط الرحلة : القاهرة- سيئون.

الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة)،  الوصول: 06:30 صباحا. 

رقم الرحلة : 644.

خط الرحلة : سيئون- عمان.

الإقلاع : 07:45 صباحا. ،  الوصول : 11:00 ظهرا. 

رقم الرحلة : 645.

خط الرحلة : عمان- سيئون.

الإقلاع : 12:00 ظهرا.   (توقيت عمان) ، الوصول : 15:15 عصرا.

خط الرحلة : سيئون- القاهرة.

الإقلاع :16:00 مساء .  ،     الوصول: 18:45 مساء .

رقم الرحلة : 601.

خط الرحلة : القاهرة- عـدن.

الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) الوصول : 07:00 صباحا.

رقم الرحلة : 506.

خط الرحلة : عـدن- جده.

الإقلاع : 08:30 صباحا. ، الوصول : 10:30 صباحا. 

رقم الرحلة : 507.   

خط الرحلة : جده- عـدن.

الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جده)،   الوصول : 14:00 ظهرا.

رقم الرحلة : 600.

خط الرحلة : عدن- القاهرة.

الإقلاع :15:00 عصرا.،    الوصول: 17:30 مساء .

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المشهد العربي

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