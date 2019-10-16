اخبار اليمن

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس 17 أكتوبر 2019

0 1 أقل من دقيقة

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة- سيئون.
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.
رقم الرحلة: 500.
خط الرحلة: سيئون- جدة.
الإقلاع: 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 501.
خط الرحلة: جدة- سيئون.
الإقلاع: 11:30 ظهرا (توقيت جدة). الوصول: 13:45 ظهرا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سيئون- القاهرة.
الإقلاع: 1445 ظهرا. الوصول : 17:30 مساء.
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهر ة- عدن.
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 07:00 صباحا.
رقم الرحلة: 640.
خط الرحلة: عدن- عمان.
الإقلاع: 07:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 649.
خط الرحلة: عمان- عدن.
الإقلاع: 17:00 مساء (توقيت عمان). الوصول : 20:30 مساء.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن- القاهرة.
الإقلاع: 21:30 مساء. الوصول: 23:59 مساء.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of مليشيات الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في حيس بالحديدة

مليشيات الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في حيس بالحديدة

منذ 4 دقائق
Photo of الجعيدي يُحذر الدول العربية من التواجد الإخواني (تفاصيل)

الجعيدي يُحذر الدول العربية من التواجد الإخواني (تفاصيل)

منذ 12 دقيقة
Photo of بريطانيا تدعم جهود الإعمار في محافظة حضرموت,,تفاصيل

بريطانيا تدعم جهود الإعمار في محافظة حضرموت,,تفاصيل

منذ 16 دقيقة
Photo of بدعم إماراتي..توزيع 2500 شتلة زراعية على أهالي سقطرى

بدعم إماراتي..توزيع 2500 شتلة زراعية على أهالي سقطرى

منذ 36 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق