مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس 17 أكتوبر 2019

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون.

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.

رقم الرحلة: 500.

خط الرحلة: سيئون- جدة.

الإقلاع: 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 501.

خط الرحلة: جدة- سيئون.

الإقلاع: 11:30 ظهرا (توقيت جدة). الوصول: 13:45 ظهرا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع: 1445 ظهرا. الوصول : 17:30 مساء.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهر ة- عدن.

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 07:00 صباحا.

رقم الرحلة: 640.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع: 07:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع: 17:00 مساء (توقيت عمان). الوصول : 20:30 مساء.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع: 21:30 مساء. الوصول: 23:59 مساء.