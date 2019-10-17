مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة 18 أكتوبر 2019
ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة – سيئون.
الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل، والوصول: 0630 صباحاً.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سيئون- القاهرة.
الإقلاع: 0730 صباحا، والوصول: 1015 صباحاً.
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهرة – عدن .
الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل، والوصول: 0645 صباحاً.
رقم الرحلة: 854.
خط الرحلة: عدن – مومباي.
الإقلاع: 0730 صباحا، والوصول: 1400 ظهرا.
رقم الرحلة: 855.
خط الرحلة: مومباي- عدن.
الإقلاع: 1500 عصراً، والوصول: 1630 مساء.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الاقلاع :1730 مساء، والوصول: 2000 مساء.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع: 1115 ظهراً، والوصول: 1545 عصراً.
رقم الرحلة: 608.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع: 2100 مساء، والوصول: 2330 مساء.