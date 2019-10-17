مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة 18 أكتوبر 2019

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون.

الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل، والوصول: 0630 صباحاً.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع: 0730 صباحا، والوصول: 1015 صباحاً.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة – عدن .

الإقلاع: 0200 بعد منتصف الليل، والوصول: 0645 صباحاً.

رقم الرحلة: 854.

خط الرحلة: عدن – مومباي.

الإقلاع: 0730 صباحا، والوصول: 1400 ظهرا.

رقم الرحلة: 855.

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع: 1500 عصراً، والوصول: 1630 مساء.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الاقلاع :1730 مساء، والوصول: 2000 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع: 1115 ظهراً، والوصول: 1545 عصراً.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع: 2100 مساء، والوصول: 2330 مساء.