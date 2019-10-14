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مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

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ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:45 صباحاً.
رقم الرحلة: 854.
خط الرحلة: عدن- مومباي.
الإقلاع الساعة 07:30 صباحاً، والوصول الساعة 14:00 ظهراً.
رقم الرحلة: 855.
خط الرحلة: مومباي- عدن.
الإقلاع الساعة 15:00 عصراً، والوصول الساعة 16:30 مساء.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع الساعة 17:30 مساء، والوصول الساعة 20:00 مساء.
رقم الرحلة: 605.
خط الرحلة: القاهرة – سيئون.
الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:30 صباحاً.
رقم الرحلة: 604.
خط الرحلة: سيئون- القاهرة.
الإقلاع الساعة 15:00 عصراً، والوصول الساعة 17:45 مساء.

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