مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:45 صباحاً.

رقم الرحلة: 854.

خط الرحلة: عدن- مومباي.

الإقلاع الساعة 07:30 صباحاً، والوصول الساعة 14:00 ظهراً.

رقم الرحلة: 855.

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع الساعة 15:00 عصراً، والوصول الساعة 16:30 مساء.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 17:30 مساء، والوصول الساعة 20:00 مساء.

رقم الرحلة: 605.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون.

الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:30 صباحاً.

رقم الرحلة: 604.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع الساعة 15:00 عصراً، والوصول الساعة 17:45 مساء.