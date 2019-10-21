اخبار اليمن
مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة:القاهرة- عدن.
الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).
الوصول: 0645 صباحا .
رقم الرحلة: 854.
خط الرحلة:عدن- مومباي.
الإقلاع : 07:30 صباحا.
الوصول: 1400 ظهرا.
رقم الرحلة: 855.
خط الرحلة:مومباي- عدن.
الإقلاع : 15:00 عصرا (توقيت مومباي).
الوصول: 16:30 مساء.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن- القاهرة.
الإقلاع : 17:30 مساء.
الوصول: 20:00 مساء .
رقم الرحلة: 605.
خط الرحلة:القاهرة- سيئون.
الإقلاع : 0200 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).
الوصول: 06:30 صباحا .
رقم الرحلة: 604.
خط الرحلة:سيئون- القاهرة.
الإقلاع : 17:00 مساء.
الوصول: 19:45 مساء.