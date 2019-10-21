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مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

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ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة:القاهرة- عدن.
الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).
الوصول: 0645 صباحا .
رقم الرحلة: 854.
خط الرحلة:عدن- مومباي.
الإقلاع : 07:30 صباحا.
الوصول: 1400 ظهرا.
رقم الرحلة: 855.
خط الرحلة:مومباي- عدن.
الإقلاع : 15:00 عصرا (توقيت مومباي).
الوصول: 16:30 مساء.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن- القاهرة.
الإقلاع : 17:30 مساء.
الوصول: 20:00 مساء .
رقم الرحلة: 605.
خط الرحلة:القاهرة- سيئون.
الإقلاع : 0200 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).
الوصول: 06:30 صباحا .
رقم الرحلة: 604.
خط الرحلة:سيئون- القاهرة.
الإقلاع : 17:00 مساء.
الوصول: 19:45 مساء.

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