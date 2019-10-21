مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة:القاهرة- عدن.

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).

الوصول: 0645 صباحا .

رقم الرحلة: 854.

خط الرحلة:عدن- مومباي.

الإقلاع : 07:30 صباحا.

الوصول: 1400 ظهرا.

رقم الرحلة: 855.

خط الرحلة:مومباي- عدن.

الإقلاع : 15:00 عصرا (توقيت مومباي).

الوصول: 16:30 مساء.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع : 17:30 مساء.

الوصول: 20:00 مساء .

رقم الرحلة: 605.

خط الرحلة:القاهرة- سيئون.

الإقلاع : 0200 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).

الوصول: 06:30 صباحا .

رقم الرحلة: 604.

خط الرحلة:سيئون- القاهرة.

الإقلاع : 17:00 مساء.

الوصول: 19:45 مساء.