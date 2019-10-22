اخبار اليمن

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء 23 أكتوبر 2019

0 2 أقل من دقيقة

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.
القاهرة- سيئون :
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).
الوصول: 06:30 صباحا.
سيئون – سقطرى :
الإقلاع: 09:30 صباحا.
الوصول: 10:45 صباحا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :
سقطرى – سيئون :
الإقلاع: 11:45 ظهرا.
الوصول : 1300 ظهرا.
سيئون – القاهرة:
الإقلاع: 14:00 ظهرا.
الوصول : 16:45 مساء.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة- عدن .
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).
الوصول : 06:45 صباحا.
رقم الرحلة: 648.
خط الرحلة: عدن- عمان.
الإقلاع: 07:45 صباحا.
الوصول: 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 649.
خط الرحلة:عمان- عدن.
الإقلاع: 1200 ظهرا (توقيت عمان) .
الوصول: 15:30 عصرا.
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة:عدن- جدة.
الإقلاع: 16:30 مساء .
الوصول: 18:30 مساء.
رقم الرحلة: 507.
خط الرحلة: جدة- عــدن .
الإقلاع: 19:30 مساء(توقيت جــدة) .
الوصول: 21:30 مساء.
رقم الرحلة: 608
خط الرحلة: عـدن – القاهرة.
الإقلاع: 22:30 مساء.
الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of بدعم سعودي..توزيع 170 سلة غذائية في الخوخة بالحديدة (صور)

بدعم سعودي..توزيع 170 سلة غذائية في الخوخة بالحديدة (صور)

منذ 3 دقائق
Photo of الكعبي يسخر من إخوان الشرعية ويصفهم بالقطعان

الكعبي يسخر من إخوان الشرعية ويصفهم بالقطعان

منذ 15 دقيقة
Photo of دعماً للمتفوقين..لملس يلتقي الطالب الحائز على برونزية أولمبياد علوم الفيزياء

دعماً للمتفوقين..لملس يلتقي الطالب الحائز على برونزية أولمبياد علوم الفيزياء

منذ 35 دقيقة
Photo of أبرز عناوين الأخبار المحلية مساء اليوم الثلاثاء في 60 ثانية (فيديوجراف)

أبرز عناوين الأخبار المحلية مساء اليوم الثلاثاء في 60 ثانية (فيديوجراف)

منذ 45 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق