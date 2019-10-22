مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.

القاهرة- سيئون :

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).

الوصول: 06:30 صباحا.

سيئون – سقطرى :

الإقلاع: 09:30 صباحا.

الوصول: 10:45 صباحا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :

سقطرى – سيئون :

الإقلاع: 11:45 ظهرا.

الوصول : 1300 ظهرا.

سيئون – القاهرة:

الإقلاع: 14:00 ظهرا.

الوصول : 16:45 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).

الوصول : 06:45 صباحا.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع: 07:45 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة:عمان- عدن.

الإقلاع: 1200 ظهرا (توقيت عمان) .

الوصول: 15:30 عصرا.

رقم الرحلة: 506

خط الرحلة:عدن- جدة.

الإقلاع: 16:30 مساء .

الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة: جدة- عــدن .

الإقلاع: 19:30 مساء(توقيت جــدة) .

الوصول: 21:30 مساء.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عـدن – القاهرة.

الإقلاع: 22:30 مساء.

الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي.