مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء 23 أكتوبر 2019
ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.
القاهرة- سيئون :
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).
الوصول: 06:30 صباحا.
سيئون – سقطرى :
الإقلاع: 09:30 صباحا.
الوصول: 10:45 صباحا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :
سقطرى – سيئون :
الإقلاع: 11:45 ظهرا.
الوصول : 1300 ظهرا.
سيئون – القاهرة:
الإقلاع: 14:00 ظهرا.
الوصول : 16:45 مساء.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة- عدن .
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة).
الوصول : 06:45 صباحا.
رقم الرحلة: 648.
خط الرحلة: عدن- عمان.
الإقلاع: 07:45 صباحا.
الوصول: 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 649.
خط الرحلة:عمان- عدن.
الإقلاع: 1200 ظهرا (توقيت عمان) .
الوصول: 15:30 عصرا.
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة:عدن- جدة.
الإقلاع: 16:30 مساء .
الوصول: 18:30 مساء.
رقم الرحلة: 507.
خط الرحلة: جدة- عــدن .
الإقلاع: 19:30 مساء(توقيت جــدة) .
الوصول: 21:30 مساء.
رقم الرحلة: 608
خط الرحلة: عـدن – القاهرة.
الإقلاع: 22:30 مساء.
الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي.