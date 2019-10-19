مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأحد 20 أكتوبر 2019

ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون .

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهرة)، الوصول : 06:30 صباحا.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة : القاهرة – عدن .

الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة)، الوصول : 07:00 صباحا.

رقم الرحلة : 632.

خط الرحلة : عدن- الخرطوم.

الإقلاع : 10:00 صباحا. ، الوصول : 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 633.

خط الرحلة : الخرطوم- عدن.

الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت الخرطوم) ، الوصول: 15:00 عصرا.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة : عدن – القاهرة.

الإقلاع : 16:00 مساء. ، الوصول : 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة : القاهرة – عدن .

الإقلاع : 09:00 صباحا. (توقيت القاهرة) ، الوصول : 13:30 ظهرا.

رقم الرحلة : 600.

خط الرحلة : عدن- القاهرة.

الإقلاع : 14:30 ظهرا. ، الوصول : 17:00 مساء.