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مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأحد 20 أكتوبر 2019

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ينشر “المشهد العربي” مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة – سيئون .
الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهرة)، الوصول : 06:30 صباحا.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة : القاهرة – عدن .
الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة)، الوصول : 07:00 صباحا.
رقم الرحلة : 632.
خط الرحلة : عدن- الخرطوم.
الإقلاع : 10:00 صباحا. ، الوصول : 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 633.
خط الرحلة : الخرطوم- عدن.
الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت الخرطوم) ، الوصول: 15:00 عصرا.
رقم الرحلة: 608.
خط الرحلة : عدن – القاهرة.
الإقلاع : 16:00 مساء. ، الوصول : 18:30 مساء.
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة : القاهرة – عدن .
الإقلاع : 09:00 صباحا. (توقيت القاهرة) ، الوصول : 13:30 ظهرا.
رقم الرحلة : 600.
خط الرحلة : عدن- القاهرة.
الإقلاع : 14:30 ظهرا. ، الوصول : 17:00 مساء.

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