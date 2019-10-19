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من أنتم لتقفوا أمام الانتقالي؟

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قال الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، إن المجلس الانتقالي الجنوبي كان بداية لمرحلة جديدة في مسار الثورة الجنوبية التي بدأت في ٢٠٠٧م – التي هزمت مليشيات الحوثي وحزب الإصلاح والمؤتمر-، منوهًا إلى أن “الانتقالي” ليس بالخصم الضعيف.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “واهم من يظن أن الانتقالي خصم ضعيف تأسيس المجلس الانتقالي هو بداية مرحلة جديدة في مسار الثورة الجنوبية التي بدأت في ٢٠٠٧م والتي لم تهزها كل العواصف، تذكروا أن تلك الثورة هزمت الإصلاح والمؤتمر والحوثي مجتمعين فمن أنتم اليوم لتقفوا أمام الانتقالي؟ ستذهبون مع العاصفة وسيبقى الانتقالي”. – في إشارة لحكومة الشرعية-.

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المشهد العربي

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