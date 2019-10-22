اخبار اليمن

منصور صالح يوجه رسالة هامة إلى أبناء الجنوب

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وجه نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، رسالة هامة إلى أبناء الجنوب العربي، مشيرا إلى أخطاء إخوان الشرعية بوضع عداء مع دولة الإمارات.
وكتب صالح، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعها المشهد العربي: “ارتكب الاخوان والشرعية ككل، خطأ قاتلاً باستعدائهم للأشقاء في دولة الامارات، دفعوا وسيدفعوا ثمنه غالياً، حالياً وعلى المدى البعيد”.
وتابع: “لذلك من الحكمة بالنسبة لبعض الجنوبيين، عدم تكرار مثل هذا الخطأ، باستهداف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بدواعي الخوف والحرص على مصالح الجنوب، ودفاعاً عن قضيته”.

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المشهد العربي

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