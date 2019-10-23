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مليشيا الحوثي تواصل تهديد قيادات مؤتمر صنعاء

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المشهد العربي ـ خاص:

أفاد مصدر أن مليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً كبيرة على قيادات المؤتمر الشعبي في صنعاء، للعدول عن قرار تجميد مشاركتهم في سلطة الحوثيين غير المعترف بها.

وقال مصدر قيادي في مؤتمر صنعاء لـ”المشهد العربي“، إن قيادات حوثية كبيرة زارت رئيس مؤتمر صنعاء صادق أمين أبوراس بمنزله في محاولة لإقناعه بعقد اجتماع لما يسمى المجلس السياسي الذي يرأسه القيادي الحوثي مهدي المشاط غير أن أبوراس اعتذر عن ذلك وقال إن القرار اتخذته اللجنة العامة وليس قراره.

وأضاف المصدر أن قيادات حوثية طالبت بعقد الاجتماع لمناقشة القضايا الخلافية بما فيها قضية إطلاق خلية الإخوان المتهمة بتفجير مسجد دار الرئاسة، لكن أبوراس رد انه لم يتخذ أي إجراء بحق من قاموا بإطلاق سراح المتهمين.

وأشار إلى أن القيادي الحوثي محمد علي الحوثي الذي وجه بالإفراج عن خلية الإخوان وجه وسائل الاعلام التابعة للمليشيات بمهاجمة قيادات مؤتمر صنعاء ووصفهم بالمرتزقة والعمل كطابور خامس في محاولة للضغط على قيادات المؤتمر للعدول عن قرارهم.

ولفت إلى أن الهجوم الإعلامي وصل إلى التهديد بتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة وتلفيق تهم أخلاقية، الأمر الذي يؤكد أن مليشيا الحوثي لا تنظر لمؤتمر صنعاء كشريك بل كتابع يجب عليه تنفيذ الأوامر.

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