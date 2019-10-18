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مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة بالدريهمي

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شنت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة، قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 ومدفعية الهاوزر.

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع باستخدام معدلات البيكا وسلاح الدوشكا، بالإضافة إلى سلاح 14.5 والأسلحة القناصة.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت مواقع عدة للقوات المشتركة جنوب الدريهمي بمدفعية الهاون عيار 120، وسلاح 14.5 وسلاح 12.7.

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المشهد العربي

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