مليشيا الحوثي تعُد لإغلاق مئات الصيدليات في صنعاء

تعُد مليشيا الحوثي لتنفيذ حملة جديدة لإغلاق مئات الصيدليات في صنعاء، بعد حملة سابقة جبت منها المليشيا عشرات الملايين من ملاك الصيدليات.

وقال مصدر طبي في صنعاء لـ ” المشهد العربي” إن القيادي الحوثي مطهر المروني المعين مديرا لمكتب الصحة في صنعاء، يمارس عملية ابتزاز ضد ملاك الصيدليات بفرض شروط مشددة لفتح الصيدليات، لإجبار أصحابها على الرضوخ للسماسرة التابعين له بدفع مبالغ مالية لمنع الإغلاق .

وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي المروني وضع قائمة طويلة من الشروط التي تتناسب مع معامل تصنيع الأدوية، وليس مع صيدليات لبيع أدوية، بما يفتح الباب أمامه لممارسة الابتزاز .

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت حملة سابقة في صنعاء وأغلقت ما يقارب 400 صيدلية قبل أن تسمح لها بالفتح مقابل إتاوات مالية .