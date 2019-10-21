مليشيا الحوثي تستخدم المساجد لحشد مقاتلين جدد في صفوفها

أفادت مصادر أن مليشيا الحوثي أعادت استخدام المساجد والخطباء وإلزامها عبر تعاميم بحشد مقاتلين جدد للقتال في جبهاتها.

وقالت المصادر إن خطباء مساجد موالين للمليشيات كثفوا من خطابات التحريض والطائفية والعداء للآخر.

ولفتت إلى أن المليشيات فرضت على المساجد بأن يتخلل الخطب الترويج لأفكار وأهداف وبرامج الميليشيات الطائفية ومنها الدعوة لتجنيد الشباب وتحفيزهم على القتال.

وأشارت إلى أن بعض المساجد اضطرت إلى مخاطبة جموع المصلين بتلك التوجهات التحريضية.