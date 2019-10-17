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مليشيا الحوثي تختطف ناشط حقوقي في ذمار

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المشهد العربي – خاص :
قامت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الثلاثاء، باختطاف ناشط حقوقي في محافظة ذمار جنوب صنعاء .
وقالت مصادر محلية في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، إن مليشيا الحوثي داهمت قرية في منطقة وصاب لاختطاف الناشط نائف المشرع بسبب منشورات له على صفحته في الفيس بوك التي تنتقد فساد قيادات مليشيا الحوثي .
وأشارت المصادر، إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد اختطفت الناشط نائف المشرع عام 2016م , ومارست عليه تعذيب جسدي وخرج من السجن وعليه آثار التعذيب والكي بالنار.

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