اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تحاول ترضية مؤتمر صنعاء بحيلة ماكرة

0 2 أقل من دقيقة

المشهد العربي ـ خاص:

أصدرت مليشيا الحوثي، قراراً بالتحقيق في واقعة الإفراج عن المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة عام 2011، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من القيادات بينهم الرئيس السابق صالح الذي أصيب في الحادثة ورئيس مؤتمر صنعاء الحالي صادق أمين أبوراس.

وكان قد أصدر ما يسمى مجلس القضاء الأعلى التابع لمليشيا الحوثي قراراً بالتحقيق مع المتسبب في إطلاق المتهمين، كون القضية مازالت منظورة أمام القضاء.

وجاء القرار الحوثي بعد ساعات من إعلان مؤتمر صنعاء فض الشراكة مع الحوثيين وتوقيف مشاركة ممثليه في المجلس السياسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى على خلفية إطلاق المتهمين.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ “المشهد العربي“، إن الإجراءات الحوثية هي استخفاف بعقول قيادات المؤتمر بصنعاء، وأن التحقيق يحاول إلصاق التهمة بمسؤول صغير.

وكان مصدر مؤتمري قد أفاد في وقت سابق لـ”المشهد العربي“، أن قرار فض الشراكة مع الحوثيين جاء بعد تراكمات كثيرة منها سلب ممثلي المؤتمر في المجلس والحكومة وغيرها من صلاحياتهم.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of حملة لقطع المياه للمختلفين عن سداد الفواتير بالغيضة

حملة لقطع المياه للمختلفين عن سداد الفواتير بالغيضة

منذ 11 دقيقة
Photo of إيران دمرت اليمن والعراق ولبنان.. ووعي العرب في ارتفاع

إيران دمرت اليمن والعراق ولبنان.. ووعي العرب في ارتفاع

منذ 27 دقيقة
Photo of الرئيس الزُبيدي لن يفرط في حقوق الجنوبيين أبدًا

الرئيس الزُبيدي لن يفرط في حقوق الجنوبيين أبدًا

منذ 57 دقيقة
Photo of مليشيا الحوثي تستخدم المساجد لحشد مقاتلين جدد في صفوفها

مليشيا الحوثي تستخدم المساجد لحشد مقاتلين جدد في صفوفها

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق