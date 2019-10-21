مليشيا الحوثي تحاول ترضية مؤتمر صنعاء بحيلة ماكرة

المشهد العربي ـ خاص:

أصدرت مليشيا الحوثي، قراراً بالتحقيق في واقعة الإفراج عن المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة عام 2011، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من القيادات بينهم الرئيس السابق صالح الذي أصيب في الحادثة ورئيس مؤتمر صنعاء الحالي صادق أمين أبوراس.

وكان قد أصدر ما يسمى مجلس القضاء الأعلى التابع لمليشيا الحوثي قراراً بالتحقيق مع المتسبب في إطلاق المتهمين، كون القضية مازالت منظورة أمام القضاء.

وجاء القرار الحوثي بعد ساعات من إعلان مؤتمر صنعاء فض الشراكة مع الحوثيين وتوقيف مشاركة ممثليه في المجلس السياسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى على خلفية إطلاق المتهمين.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ “المشهد العربي“، إن الإجراءات الحوثية هي استخفاف بعقول قيادات المؤتمر بصنعاء، وأن التحقيق يحاول إلصاق التهمة بمسؤول صغير.

وكان مصدر مؤتمري قد أفاد في وقت سابق لـ”المشهد العربي“، أن قرار فض الشراكة مع الحوثيين جاء بعد تراكمات كثيرة منها سلب ممثلي المؤتمر في المجلس والحكومة وغيرها من صلاحياتهم.