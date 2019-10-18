مليشيا الحوثي تجدد قصفها لمواقع القوات المشتركة بالتحيتا

جددت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة من قصفها المدفعي العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن مليشيا الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 ومدفعية الهاوزر بشكل مكثف وعنيف.

ولفتت إلى أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من سلاح 23 وسلاح 14.5 وسلاح 12.7.

يأتي هذا فيما تواصل المليشيات الحوثية قصفها اليومي على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة.