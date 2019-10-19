اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تبدأ استعدادات مبكرة لتسييس المولد النبوي

0 1 أقل من دقيقة

المشهد العربي ـ خاص:

أفادت مصادر أن زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي أصدر تعليمات إلى قياداته وحكومته غير المعترف بها ببدء الاستعدادات لإقامة فعالية جماهيرية بمناسبة المولد النبوي التي تستغلها المليشيا سياسياً؛ لتحقيق أهدافها الطائفية والمذهبية.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”المشهد العربي“، إن القيادي الحوثي أحمد حامد “أبومحفوظ” المُعين من المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي ضم رئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور ووزراء حكومتهم غير المعترف بهم وقيادات ومشرفين حوثيين.

وأضافت أن “أبومحفوظ” أبلغهم فيها بتعليمات زعيم المليشيات بالسعي لإقامة فعالية جماهيرية كبيرة، وحثهم على بدء العمل على حشد الموظفين والمواطنين وحثهم على المشاركة بزعم أن المشاركة واجب ديني.

ولفتت إلى أن القيادي الحوثي أبومحفوظ أبلغ المشاركين بأنه سيتم تقييم أداء الوزراء والقيادات الحوثية والمشرفين على قدرتهم على الحشد، وأن جماعتهم ستوفر لهم كافة المقدرات المالية للحشد وشراء الوجبات الخفيفة والماء ووسائل المواصلات.

يأتي هذا فيما ترصد مليشيا الحوثي مبالغ مالية مهولة لإحياء مناسبات دينية بصبغة طائفية ومذهبية، في حين تواصل رفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of لا داعي للقلق على مستقبل قضية الجنوب

لا داعي للقلق على مستقبل قضية الجنوب

منذ دقيقة واحدة
Photo of مقتل 100 حوثي في غارات للتحالف بحجة خلال أسبوع

مقتل 100 حوثي في غارات للتحالف بحجة خلال أسبوع

منذ 35 دقيقة
Photo of حصون دبلوماسية الشرعية تناثرت مع انطلاق حوار جدة

حصون دبلوماسية الشرعية تناثرت مع انطلاق حوار جدة

منذ 57 دقيقة
Photo of “الإرياني” يتراجع عن هجومه على صفقة الحوثي والإخوان ويحذف تغريداته

“الإرياني” يتراجع عن هجومه على صفقة الحوثي والإخوان ويحذف تغريداته

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق