مليشيا الحوثي تبدأ استعدادات مبكرة لتسييس المولد النبوي

المشهد العربي ـ خاص:

أفادت مصادر أن زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي أصدر تعليمات إلى قياداته وحكومته غير المعترف بها ببدء الاستعدادات لإقامة فعالية جماهيرية بمناسبة المولد النبوي التي تستغلها المليشيا سياسياً؛ لتحقيق أهدافها الطائفية والمذهبية.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”المشهد العربي“، إن القيادي الحوثي أحمد حامد “أبومحفوظ” المُعين من المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي ضم رئيس حكومة الحوثيين عبدالعزيز بن حبتور ووزراء حكومتهم غير المعترف بهم وقيادات ومشرفين حوثيين.

وأضافت أن “أبومحفوظ” أبلغهم فيها بتعليمات زعيم المليشيات بالسعي لإقامة فعالية جماهيرية كبيرة، وحثهم على بدء العمل على حشد الموظفين والمواطنين وحثهم على المشاركة بزعم أن المشاركة واجب ديني.

ولفتت إلى أن القيادي الحوثي أبومحفوظ أبلغ المشاركين بأنه سيتم تقييم أداء الوزراء والقيادات الحوثية والمشرفين على قدرتهم على الحشد، وأن جماعتهم ستوفر لهم كافة المقدرات المالية للحشد وشراء الوجبات الخفيفة والماء ووسائل المواصلات.

يأتي هذا فيما ترصد مليشيا الحوثي مبالغ مالية مهولة لإحياء مناسبات دينية بصبغة طائفية ومذهبية، في حين تواصل رفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.