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مليشيات الحوثي تواصل تحويل المدارس لمحاضن وحسينيات إيرانية

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واصلت مليشيات الحوثي عبثها في القطاع التعليمي من خلال “تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية وتعبئ الصغار لتحشدهم لجبهات القتال”.
وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات قامت بتعميم عدة ملازم “كتب” تحت مسمى “دليل الإذاعة المدرسية” تضمنت أربعة محاور: محور مواضيع ثقافية، ومحور المناسبات الوطنية، ومحور المناسبات الدينية، ومحور العدوان على اليمن وآثاره.
وأضافت المصادر أنه تم “فرض فقرة يومية في الإذاعة المدرسية تحت مسمى “من أقوال القيادة الحكيمة” يتم اختيارها من خطابات زعيم الجماعة عبدالملك وملازم شقيقه حسين الحوثي” .
وأوضحت المصادر أن ملازم الدليل الإذاعي بمحاورها الأربعة تحرض على العنف والقتال والعنصرية والكراهية والتمييز السلالي، مشيرة إلى أن العديد من فقرات الدليل تتضمن قسم الولاية، وما يسمى بالبيعة للحوثي وسلالته ووجوب اتباعهم وأحقيتهم بالحكم والسلطة.

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المشهد العربي

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