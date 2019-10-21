اخبار اليمن

مليشيات الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة قي الجبلية بالحديدة

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قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاوزر وبعدد من قذائف B10.
وأضافت المصادر، قيام مسلحي مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف.
وأشارت المصادر، إلى أنها استخدمت خلال عملية القصف مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة صوب المواقع .

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المشهد العربي

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