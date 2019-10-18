اخبار اليمن

مليشيات الحوثي تستهدف مواقع القوات المشتركة بأطراف الحديدة

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قصفت مليشيات الحوثي مساء اليوم الجمعة، مواقع القوات المشتركة في أطراف مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.

 وقال مصدر عسكري إن مليشيا الحوثي استهدفت التحصينات التي تتمركز بها القوات المشتركة في محيط مدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 وأضاف المصدر أن العناصر الحوثية وفرق القناصة التابعة لها،  أطلقت وابلا من النيران بشكل متقطع من الأسلحة القناصة على مواقع القوات المشتركة التي ترابط في شارع الخمسين.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

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المشهد العربي

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