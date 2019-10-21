مليشيات الحوثي ترتكب 34 خرقا للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

ارتكبت مليشيات الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية 34 خرقا واعتداءا على المواطنين، في تحدٍ سافر لجهود بعثة الأمم المتحدة، التي أشرفت على نشر ضباط ارتباط وتثبيت نقطتي مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن المليشيات استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمزارع والطرقات في كل من مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والجاح والتحيتا وحيس، مستخدمة مدافع الهاون وعيارات البيكا وال 14.5 وال 12.7 والمعدلات والقناصات.

وأوضح المصدر أنه تم رصد 3 خروقات واعتداءات ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، و 6 خروقات في مديرية الدريهمي، و5 خروقات واعتداءات في منطقة الجاح مديرية بيت الفقيه، إضافة إلى 11 خرقا واعتداء في مناطق الفازة والجبلية ومركز المديرية في التحيتا، و9 خروقات واعتداءات استهدفت المدنيين في مديرية حيس.

وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خروقاتها وتكثيف اعتداءاتها على المواطنين في محافظة الحديدة، في تحدٍ سافر للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار