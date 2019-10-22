مليشيات الحوثي ترتكب 20 خرقا خلال 24 ساعة في الحديدة

ارتكبت مليشيات الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 خرقا لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، في تحد صارخ لجهود فريق المراقبين الأممي وضباط الارتباط المبذولة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن مليشيات الحوثي تقابل جهود الفريق الأممي بشأن نشر نقاط ضباط الارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار، بالتصعيد الميداني واستهداف المواطنين وممتلكاتهم في محاولة لنسف هذه الجهود.

وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة 20 خرقا في الحديدة نتج عنها استشهاد وجرح ثلاثة من منتسبي القوات المشتركة، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين.

وأشار إلى أن المليشيات استخدمت في هذه الاعتداءات المدفعية الثقيلة وقذائف” آر بي جي” وعيارات 14.5 و12.7 ومعدلات البيكا وأسلحة القناصة؛ وشملت الخروقات مدينة الحديدة، بما في ذلك المناطق التي تم فيها تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار..

وأوضح المصدر أنه عند تثبيت نقطة المراقبة الثالثة في منطقة كيلو 16، تزامن ذلك مع استهداف المليشيات الحوثية لمواقع القوات المشتركة القريبة من ذات المكان وقد أسفر عن ذلك الاعتداء الإجرامي استشهاد وجرح ثلاثة من المقاومة برصاص قناصة المليشيات.