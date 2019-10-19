مليشيات الحوثي تجدد قصفها على مواقع القوات المشتركة في حيس

أطلقت مليشيا الحوثي مساء السبت نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية في حيس عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال وشرق المديرية، مشيرة إلى أنها استخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10 .

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مستمر منذ ساعات .