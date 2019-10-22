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ملصقات معادية تطارد مليشيا الإخوان في عتق بشبوة (صور)

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عبر أهالي مدينة عتق بمحافظة شبوة عن رفضهم لسلطة مليشيا الإخوان التابعة للشرعية، بوضع الملصقات المعادية لهم على حوائط الشوارع الرئيسية بالمدينة .
وحملت الملصقات صور العملاء أتباع الإرهابي علي محسن الأحمر، الذين ساهموا في احتلال شبوة وإعادة العبث والنهب والبلطجة والإرهاب لها.
وأخرجت ميليشيا الإخوان قوة عسكرية كبيرة لتطويق الشوارع التي توجد على حوائطها هذه الملصقات وعملت على إزالتها خوفا من الانتفاضة الشعبية ضدها.
وجاء وضع الملصقات في طريقه شعبيه ثورية تعبر عن مدى رفض وغضب المجتمع في المحافظة الذي لا يقبل بحكم مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية.

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المشهد العربي

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