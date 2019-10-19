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مقتل 100 حوثي في غارات للتحالف بحجة خلال أسبوع

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لقي نحو 100 عنصر من المليشيات الحوثية مصرعهم في محافظة حجة؛ إثر ضربات للتحالف العربي خلال أسبوع واحد.

وقالت مصادر إن أكثر من 100 عنصر من المليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم بغارات جوية مُكثفة لمقاتلات التحالف العربي.

ولفتت إلى أن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة.

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المشهد العربي

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