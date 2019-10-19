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مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في انفجار أحد المباني بالحديدة

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قُتل 18 عنصراً من المليشيات الحوثية وأصيب العشرات، إثر انفجار وقع بإحدى العمارات السكنية في محافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر أن العشرات من العناصر الحوثية كانت تحتل مبنى في شارع الخمسين بمنطقة 7 يوليو وتعمل على تفخيخه لاستهداف اجتماعاً لإعادة الانتشار كان سيعقد بفندق الاتحاد القريب من هذا المبنى.

ولفتت إلى أن السبب في انفجار المبنى يعود إلى وجود خلل هندسي وفني أثناء قيام فريق خبراء المتفجرات والتفخيخ التابع للحوثيين بعزل خطوط الأسلاك الكهربائية الجاهزة للتفجير.

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المشهد العربي

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