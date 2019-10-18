اخبار اليمن

مقتل أكثر من 20 حوثياً في انفجار مخزن للأسلحة بالحديدة

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لقي أكثر من عشرين حوثيا مصرعهم، إضافة إلى جرح عدد آخر في انفجار اليوم الجمعة في إحدى البنايات التي تتخذها المليشيات، مخزنا للألغام والذخائر والأسلحة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.
وقال مصدر عسسكري إن انفجاراً وقع عند الساعة الخامسة صباحاً في إحدى البنايات السكنية التي تتخذها المليشيات مخزناً للأسلحة والذخائر، وتقع في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرت المليشيات بشارع الخمسين.
وأضاف المصدر العسكري أن سكان الحديدة استيقظوا صباح اليوم على دوي انفجار مروع صاحبه اهتزاز للمنازل القريبة من شارع الخمسين، وتسبب في حالة رعب للأطفال والنساء في عموم المدينة.

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المشهد العربي

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