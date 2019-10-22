مغادرة الهلال الإماراتي عدن كارثة

أكد الناشط السياسي صالح علي الدويل، أن مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي العاصمة عدن هو كارثة ستحل على الفقراء ومعدومي الدخل.

وكتب الدويل في تغريدة له عبر “تويتر”،رصدها “المشهد العربي” :”مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي عدن كارثة إنسانية ستحل على فئات فقيرة ومعدمة واقعة بين الحرب والغلاء وفساد البدائل وتحزبها”.

وأضاف:”أن مغادرة هيئة الهلال الإماراتي لن تملا فراغها أو تسد مكانها المنظمات الاغاثية ذات الانتماء الحركي الاخواني المسيطرة التي تربط الغذاء بالولاء في ظل استمرارية حرب أكلت كل مدخرتهم”.