اخبار اليمن

مغادرة الهلال الإماراتي عدن كارثة

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أكد الناشط السياسي صالح علي الدويل، أن مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي العاصمة عدن هو كارثة ستحل على الفقراء ومعدومي الدخل.

وكتب الدويل في تغريدة له عبر “تويتر”،رصدها “المشهد العربي” :”مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي عدن كارثة إنسانية ستحل على فئات فقيرة ومعدمة واقعة بين الحرب والغلاء وفساد البدائل وتحزبها”.

وأضاف:”أن مغادرة هيئة الهلال الإماراتي  لن تملا فراغها أو تسد مكانها المنظمات الاغاثية ذات الانتماء الحركي الاخواني المسيطرة التي تربط الغذاء بالولاء في ظل استمرارية حرب أكلت كل مدخرتهم”.

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المشهد العربي

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