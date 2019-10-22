مصرع وإصابة عشرات المليشيات الحوثية شمالي الضالع..تفاصيل

أفادت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية استهدفت مساء اليوم الاثنين،ثكنة عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة الفاخر شمالي الضالع.

وأضافت المصادر، أن القوات الجنوبية نفذت عملية نوعية ضد ثكنة عسكرية للمليشيات الحوثية في مدرسة مرخزة، مشيرة إلى أنه تم استهداف غراف كبير كان يقوم بحفر دفاعات من الخنادق ومتارس وتحصينات للمليشيات في تلال النبيجة .

وأشارت المصادر، أن العملية النوعية أدت إلى تدمير الشيول (الغراف) بقذيفة مدفع ١٢٠ مم .

ولفتت المصادر، إلى مصرع وإصابة العشرات من المليشيات الحوثية ممن كانوا في مدرسة مرخزة وهي مركز تجمع للمليشيات الحوثية والإخوانية الإرهابية.

وأوضحت المصادر، أن القوات الجنوبية فجرت الثكنة العسكرية باستهدافها بثلاث قذائف مدفعية .