مسهور يشيد بجهود الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأربع سنوات الماضية

أشاد المحلل السياسي، هاني مسهور، بجهود الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الأربع سنوات الماضية.

وكتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: ” ‏يشهد الله في أربع سنوات ما تواصلنا مع الهلال الأحمر الإماراتي في حاجة من حوائج الناس إلا وكانوا مبادرين ملبين بلا منّه أو تأفف”.

وتابع: “أفعال عظيمة ستبقى شاهدة على عطاء شيوخ وحكام الإمارات وأهلها، ولا عزاء للمحتاجين والفقراء والأيتام والأرامل إلا لطف من الله بهم”.