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مسهور يشيد بجهود الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأربع سنوات الماضية

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أشاد المحلل السياسي، هاني مسهور، بجهود الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الأربع سنوات الماضية.
وكتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: ” ‏يشهد الله في أربع سنوات ما تواصلنا مع الهلال الأحمر الإماراتي في حاجة من حوائج الناس إلا وكانوا مبادرين ملبين بلا منّه أو تأفف”.
وتابع: “أفعال عظيمة ستبقى شاهدة على عطاء شيوخ وحكام الإمارات وأهلها، ولا عزاء للمحتاجين والفقراء والأيتام والأرامل إلا لطف من الله بهم”.

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المشهد العربي

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